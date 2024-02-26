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Угроза ракетного вооружения — воздушная тревога снова распространяется по областям

26 февраля 2024 02:19
обновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза ракетного вооружения — воздушная тревога сейчас 26 февраля
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, снова охватила несколько областей. Украинцев предупреждают об опасности ракетного вооружения в Сумском и Полтавском регионах. Угроза продолжается также в Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушная тревога сейчас 26 февраля

"Угроза ракетного вооружения с севера для Сумской и Полтавской областей", — сообщают украинские защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. Угроза в Харьковской области связана с ударными БпЛА.

Воздушная тревога в Украине 26 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:21. Воздушные силы известили об отбое угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Харьковской области в понедельник, 26 февраля, около 01:40 раздавались взрывы. Местных жителей предупреждали об угрозе ударных БпЛА.

Также мы писали, что воздушную тревогу объявляли в Украине в воскресенье, 25 февраля. Опасность распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.

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