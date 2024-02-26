Угроза ракетного вооружения — воздушная тревога сейчас 26 февраля

Угроза ракетного вооружения — воздушная тревога снова распространяется по областям
Воздушная тревога в Украине в понедельник, 26 февраля, снова охватила несколько областей. Украинцев предупреждают об опасности ракетного вооружения в Сумском и Полтавском регионах. Угроза продолжается также в Харьковской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 26 февраля
"Угроза ракетного вооружения с севера для Сумской и Полтавской областей", — сообщают украинские защитники.
Таким образом, воздушная тревога охватила Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. Угроза в Харьковской области связана с ударными БпЛА.
Обновлено 02:21. Воздушные силы известили об отбое угрозы.
Напомним, что в Харьковской области в понедельник, 26 февраля, около 01:40 раздавались взрывы. Местных жителей предупреждали об угрозе ударных БпЛА.
Также мы писали, что воздушную тревогу объявляли в Украине в воскресенье, 25 февраля. Опасность распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.
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