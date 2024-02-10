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З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну дитину

10 лютого 2024 14:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну дитину
Дитяча іграшка в квартирі. Фото: Новини здорової людини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до України вдалося повернути ще одну дитину, яка перебувала на території, зайнятій російськими загарбниками. На початку повномасштабного вторгнення дитина гостювала у дідуся з бабусею і не змогла виїхати до приходу окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції у суботу, 10 лютого.

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Дитину повернули з окупованих територій

У Міністерстві розповіли, що до них звернулася жінка на ім’я Марія. Вона просила посприяти поверненню з тимчасово окупованої території Запорізької області її маленької доньки.

Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчинка перебувала в гостях у своїх бабусі та дідуся у населеному пункті, який захопили росіяни.

Виїхати одразу вони не мали змоги, оскільки бабуся тяжко хворіла і могла не витримати дорогу. Забрати дівчинку самотужки батьки також не ризикнули.

Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу. Після майже двох років, які вони провели нарізно, батьки нарешті побачили свою дитину. Повернення відбувалося в межах проєкту "Шлях додому".

"Мінреінтеграції дякує всім, хто долучався до цієї справи. Особлива подяка нашому партнеру — "Українській мережі за права дитини". Завдяки спільним зусиллям в межах цього проєкту вже вдалося повернути 56 дітей", — повідомили у Мінреінтеграції.

Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вбила 523 дітини. Ще 1218 дітей зазнали поранень. Ці дані не остаточні. 

Нагадуємо, що на підконтрольну Україні територію повернулося ще двоє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йдеться про двох дівчат віком 15 і 16 років.

війна
діти
Україна
окупація
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