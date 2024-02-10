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С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще одного ребенка

10 февраля 2024 14:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще одного ребенка
Детская игрушка в квартире. Фото: Новости здорового человека
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

При содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть еще одного ребенка, который находился на территории, занятой российскими захватчиками. В начале полномасштабного вторжения ребенок гостил у дедушки с бабушкой и не смог выехать до прихода оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в субботу, 10 февраля.

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В Министерстве рассказали, что к ним обратилась женщина по имени Мария. Она просила помочь по возвращению с временно оккупированной территории Запорожской области ее маленькой дочери.

Когда началась полномасштабная война, девочка находилась в гостях у своих бабушки и дедушки в населённом пункте, который захватили россияне.

Уехать сразу они не могли, поскольку бабушка тяжело болела и могла не выдержать дорогу. Забрать девочку самостоятельно родители также не рискнули.

Когда бабушки не стало, Мария обратилась за помощью. После почти двух лет, которые они провели врозь, родители наконец-то увидели своего ребенка. Возврат происходил в рамках проекта "Путь домой".

"Минреинтеграцию благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Особая благодарность нашему партнеру — "Украинской сети за права ребенка". Благодаря совместным усилиям в рамках этого проекта уже удалось вернуть 56 детей", — сообщили в Минреинтеграции.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия убила 523 детей. Еще 1218 детей получили ранения. Эти данные не окончательны.

Напомним, что на подконтрольную Украине территорию вернулись еще двое детей из временно оккупированной части Херсонщины. Речь идет о двух девушках в возрасте 15 и 16 лет.

война
дети
Украина
оккупация
помощь

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