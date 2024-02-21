Из Донецкой области эвакуировали еще более 30 детей
Спасатели Донецкой области помогли эвакуироваться 37 детям. Из зоны активных боевых действий вывезли троих.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 21 февраля.
Эвакуация из Донецкой области
В МВД подчеркнули, что Донецкая область подвергается ежедневным российским обстрелам. Спасатели помогают людям во время эвакуации.
"Так, за минувшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНИКС" и полицейские эвакуировали пятерых жителей прифронтового села Новоселовка Первая, из них — трое детей", — говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь во время эвакуации в Покровском и Бахмутском районах 150 человек, в том числе 34 детей.
Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.
Также 20 февраля россияне в очередной раз атаковали Донетчину. Под прицелом оказался Краматорск. Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате чего ранения получили трое местных жителей.
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