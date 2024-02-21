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Из Донецкой области эвакуировали еще более 30 детей

21 февраля 2024 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из Донецкой области эвакуировали еще более 30 детей
Спасатель с ребенком. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спасатели Донецкой области помогли эвакуироваться 37 детям. Из зоны активных боевых действий вывезли троих.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 21 февраля.

Эвакуация из Донецкой области

В МВД подчеркнули, что Донецкая область подвергается ежедневным российским обстрелам. Спасатели помогают людям во время эвакуации.

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Эвакуация из Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Так, за минувшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНИКС" и полицейские эвакуировали пятерых жителей прифронтового села Новоселовка Первая, из них — трое детей", — говорится в сообщении.

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Эвакуация из Донецкой области Фото: t.me/mvs_ukraine

Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь во время эвакуации в Покровском и Бахмутском районах 150 человек, в том числе 34 детей.

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Эвакуация из Донецкой области Фото: t.me/mvs_ukraine
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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Также 20 февраля россияне в очередной раз атаковали Донетчину. Под прицелом оказался Краматорск. Враг нанес удар по инфраструктуре города, в результате чего ранения получили трое местных жителей.

МВД
война
украинцы
эвакуация
Донецкая область
обстрелы

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