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Впервые за два года в Авдеевке провели ротацию и вывели некоторые подразделения

13 февраля 2024 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Впервые за два года в Авдеевке провели ротацию и вывели некоторые подразделения
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Фактически впервые с начала полномасштабной войны в Авдеевку Донецкой области прибыло подкрепление. На этом направлении ВСУ удалось провести ротацию военных.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач в эфире "Радио Свобода" во вторник, 13 февраля.

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"Впервые почти за два года обороны Авдеевки 110-й отдельной механизированной бригадой некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение… Но это мощная поддержка. Нам немного спокойнее стало, когда они пришли", — объяснил спикер.

Действия оккупантов на Авдеевском направлении

Секач подчеркнул, что доминирующие силы РФ и дальше продолжают попытки перерезать линию поставок в Авдеевке, чтобы оккупировать город до президентских выборов в России.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, бомбардировки города и наших позиций. У них огромное количество личного состава, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно различными группами, используя бронетехнику", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты приближаются к тому, чтобы захватить Авдеевку. По словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сейчас ситуация в городе критическая.

Также Барабаш рассказал, что в настоящее время в Авдеевке остается 941 гражданский житель.

ВСУ
россияне
военные
оккупанты
Авдеевка
война в Украине

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