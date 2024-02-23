Ворог продовжує штурмувати українські позиції на лівобережжі Дніпра — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Командування Сухопутних військ ЗСУ

Триває вже 720 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За минулу добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Особливо ворог діє активно на Херсонському напрямку, намагаючись захопити позиції українських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в п'ятницю, 23 лютого.

Удари РФ по Україні

Впродовж минулої доби армія РФ завдала три ракетні та 83 авіаційні удари, 152 рази обстріляла з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також російські загарбники в ніч проти 23 лютого атакували України ракетами та БпЛА типу Shahed. Сили та засоби ППО знищили 23 ударні ворожих дрони.

Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах ворога.

Вибух на фронті. Фото: 143 об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля"

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника", — додали в Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися п'ять разів наступати в районі Синьківки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка, що на Донеччині.

Український танк. Фото: 57 омпбр ім. К. Гордієнка

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих атак в районах Авдіївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька, що в Донецькій області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 10 атак противника в районах Орлівки, Сєвєрного, Первомайська, Невельського, що на Донеччині.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області", — зазначили у повідомленні.

Український військовий. Фото: 108 окрема бригада Сил ТрО

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих атак західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські війська продовжують утримувати позиції та відбивати ворожі штурми.

"Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", — йдеться у зведенні.

Втрати російських окупантів

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько тисячі російських окупантів. Також армія РФ втратила три танки, 37 бронемашин, 49 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Загальні втрати ворога станом на 23 лютого 2024 року такі:

особового складу — близько 408 240 (+1000) осіб,

танків — 6 526 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин — 12 410 (+37) одиниць,

артилерійських систем — 9 916 (+49) одиниць,

РСЗВ — 999 (+2) одиниці,

засоби ППО — 682 (+2) одиниці,

літаків — 339 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7628 (+32) одиниці,

крилаті ракети — 1903 (+0) одиниці,

кораблі /катери — 25 (+0) одиниць,

підводні човни —1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 960 (+36) одиниць,

спеціальна техніка — 1 575 (+9) одиниць.

Втрати окупантів станом на 23 лютого. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, якщо Конгрес США ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, то до нього увійде найбільш потрібна зброя для ЗСУ.

Також майор НГУ Богдан Кротевич відповів, що може статися, якщо військові ЗСУ, які перебувають на фронті, не будуть замінені. За його словами, це призведе до нестачі особового складу для того, аби обороняти великі міста.