Враг продолжает штурмовать украинские позиции на левобережье Днепра — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Командование Сухопутных войск ВСУ

Идут уже 720 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. За минувшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Особенно враг активно действует на Херсонском направлении, пытаясь захватить позиции украинских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 23 февраля.

Удары РФ по Украине

За прошедшие сутки армия РФ нанесла три ракетных и 83 авиационных удара, 152 раза обстреляла из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также российские захватчики в ночь на 23 февраля атаковали Украину ракетами и БпЛА типа "Shahed". Силы и средства ПВО уничтожили 23 ударных вражеских дрона.

Удары ВСУ по оккупантам

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам врага.

Взрыв на фронте. Фото: 143 объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье"

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БпЛА противника", — добавили в Генштабе.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении российские оккупанты пытались пять раз наступать в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

Украинский танк. Фото: 57 омпбр им. К. Гордиенко

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 15 вражеских атак в районах Авдеевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Торецка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 10 атак противника в районах Орловки, Северного, Первомайска, Невельского, что на Донетчине.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области", — отметили в сообщении.

Украинский военный. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТрО

На Запорожском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают удерживать позиции и отбивать вражеские штурмы.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", — говорится в сводке.

Потери российских оккупантов

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около тысячи российских оккупантов. Также армия РФ потеряла три танка, 37 бронемашин, 49 артиллерийских систем и другую военную технику.

Общие потери врага по состоянию на 23 февраля 2024 такие:

личного состава — около 408 240 (+1000) человек,

танков — 6 526 (+3) единицы,

боевых бронированных машин — 12 410 (+37) единиц,

артиллерийских систем — 9 916 (+49) единиц,

РСЗО — 999 (+2) единицы,

средства ПВО — 682 (+2) единицы,

самолетов — 339 (+0) единиц,

вертолетов — 325 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 628 (+32) единицы,

крылатые ракеты — 1 903 (+0) единицы,

корабли /катера — 25 (+0) единиц,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 960 (+36) единиц,

специальная техника — 1 575 (+9) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 23 февраля. Фото: Генштаб

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, если Конгресс США примет законопроект о помощи Украине, то в него войдет наиболее нужное оружие для ВСУ.

Также майор НГУ Богдан Кротевич ответил, что может произойти, если находящиеся на фронте военные ВСУ не будут заменены. По его словам, это приведет к недостатку личного состава для того, чтобы защищать крупные города.