Внаслідок ударів Ізраїлю по сектору Гази загинула родина

Постраждалі у секторі Гази. Фото: Fars Media Corporation

Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах на півдні сектора Гази. Внаслідок авіаудару загинули більше десятка членів однієї родини.

Про це повідомив Reuters у четвер, 22 лютого.

Ізраїльські військові вбили родину

Відеожурналісти видання зняли наслідки удару по дому родини Аль-Нур у Рафаху, який перетворився на руїни. В об'єктив камери потрапили більше десятка тіл, загорнутих у білі або чорні савани.

Абдулрахман Джума заявив, що його дружина Нур, яка походила з родини Аль-Нур, а також його однорічна донька Кінза були вбиті під час удару. Також загинули батьки, брат та інші родичі Джуми.

У свою чергу, ізраїльські військові стверджують, що бойовики ХАМАСу використовують цивільні будівлі як прикриття, Представники ісламістського угруповання це заперечують.

Загалом міністерство охорони здоров'я зруйнованого сектора Гази оголосило про 29 313 смертей під час війни.

Раніше ми повідомляли, що міністр воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль нападе на місто Рафах, що знаходиться на кордоні палестинського анклаву з Єгиптом, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. Для звільнення усіх затриманих цивільних бойовикам дали кілька тижнів.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Єгипет почав будувати захисну стіну на кордоні з сектором Гази, аби захиститись від біженців. Уряд країни хвилюються, що військові операції Ізраїлю проти ХАМАСу можуть спричинити масову хвилю переселення людей.