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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибла семья

22 февраля 2024 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибла семья
Пострадавшие в секторе Газа. Фото: Fars Media Corporation
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израиль усилил бомбардировку города Рафах на юге сектора Газа. В результате авиаудара погибли более десятка членов одной семьи.

Об этом сообщил Reuters в четверг, 22 февраля.

Израильские военные убили семью

Видеожурналисты издания сняли последствия удара по дому семьи Аль-Нур в Рафахе, который превратился в руины. В объектив камеры попало более десятка тел, завернутых в белые или черные саванны.

Абдулрахман Джума заявил, что его жена Нур, происходившая из семьи Аль-Нур, а также годовалая дочь Кинза были убиты во время удара. Также погибли родители, брат и другие родственники Джумы.

В свою очередь, израильские военные утверждают, что боевики ХАМАС используют гражданские здания в качестве прикрытия, Представители исламистской группировки это отрицают.

В общей сложности министерство здравоохранения разрушенного сектора Газа объявило о 29 313 смертях во время войны.

Ранее мы сообщали, что министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль нападет на город Рафах, находящийся на границе палестинского анклава с Египтом, если ХАМАС не освободит израильских заложников. Для освобождения всех задержанных гражданских боевиков дали несколько недель.

Недавно СМИ сообщили, что Египет начал строить защитную стену на границе с сектором Газа, чтобы защититься от беженцев. Правительство страны переживает, что военные операции Израиля против ХАМАСа могут повлечь за собой массовую волну переселения людей.

Израиль
война
Сектор Газа
семья
Палестина

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