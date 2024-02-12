Армія Ізраїлю завдала удару по об'єктах ХАМАСу в Рафаху

Армія Ізраїлю. Фото: twitter.com/idfonline

Ізраїльські військові здійснили серію атак по об'єктах ХАМАСу у південній частині Гази, поблизу міста Рафах на кордоні з Єгиптом. Внаслідок обстрілів загинули 37 людей, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє ЦАХАЛ та видання Reuters у понеділок, 12 лютого.

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За словами місцевих жителів, у нападах брали участь ізраїльські літаки, танки та військові кораблі, внаслідок чого було пошкоджено дві мечеті та кілька житлових будівель.

До цього ізраїльські військові дали вказівку мирному населенню евакуюватись із району.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив військовим підготувати план евакуації мирного населення Рафаха та ліквідації чотирьох батальйонів ХАМАС, які перебувають у цій місцевості.

Нагадаємо, Збройні сили Ізраїлю виявили велику мережу підземних ходів, що належать ХАМАСу, деякі з яких проходили під будівлею Організації Об'єднаних Націй за допомогою палестинських біженців (UNRWA) у Газі.

Раніше в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю оголосили про те, що члени ХАМАС мали намір провести теракти в Європі, Африці та Близькому Сході.