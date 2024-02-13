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Военный рассказал, почему польские добровольцы воюют на стороне Украины

13 февраля 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный рассказал, почему польские добровольцы воюют на стороне Украины
Польский военнослужащий Международного легиона ГУР с позывным "Роберт". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польский военнослужащий Международного легиона Главного управления разведки с позывным "Роберт" рассказал, почему добровольцы из Польши воюют на стороне ВСУ. Он присоединился к защите Украины в 2022 году.

Об этом "Роберт" рассказал в видео ГУР во вторник, 13 февраля.

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Почему польские добровольцы воюют на стороне Украины

"Во время этой войны я понял, что Россия является врагом не только Украины, что Россия является врагом Польши и всей Европы. Россия, завоевав Украину, не остановилась бы, и я на 100% убежден, что она пошла бы на Польшу, на Молдову, на Эстонию", — рассказал польский доброволец.

По его словам, решение ехать на войну в Украину он принял после призыва Президента Владимира Зеленского и информации о создании Интернационального легиона.

"Я знаю, что врага надо остановить в Украине. Я не хотел бы, чтобы то, что я вижу в Украине, было в Польше", — добавил "Роберт".

Напомним, недавно Владимир Зеленский отметил воинов ГУР МО, поразивших ракетоноситель "Ивановец". Он поблагодарил их за силу.

Также в ГУР МО приступили к работе над нейтрализацией контрабандных терминалов спутниковой связи Starlink, которые использует на фронте российская армия.

Польша
война
разведка
ВСУ
Украина
военные
ГУР

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