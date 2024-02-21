Війна дронов — Федоров назвав проблеми, які стоять перед Україною

Боєць Збройних сил України запускає дрон. Фото: AP

Команда Міністерства цифрової трансформації увійшла до технологічної війни дронів, досягнувши повного розуміння теми. Втім, є низка проблем, які стоять перед Україною та які треба вирішити.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю для "Української правди" у середу, 21 лютого.

Проблеми війни дронів, які стоять перед Україною

Федоров розповів, що лише масштабних закупівель БПЛА та їх передачі до ЗСУ недостатньо для забезпечення переваги на полі бою. Потрібні глобальні зміни у системі управління та підходах до менеджменту.

Міністр зазначив, що організація розподілу дронів та їх логістика є найбільшою проблемою. За словами Федорова, необхідно розробити нову систему розподілу та логістики.

Інші проблеми, які потрібно вирішити:

Перегляд класифікації посад. Федоров каже, що потрібно запровадити посаду оператора БПЛА у всіх бойових та підтримуючих підрозділах. Стандартизація показників дронів. На думку міністра, важливо встановити стандартні вимоги до характеристик виробників, щоб уникнути різноманітності технічних рішень. Управління радіочастотним спектром. Глава Мінцифри вважає, що необхідно розробити чіткий план розподілу частот для уникнення конфліктів за одночасної роботи безлічі БПЛА на обмеженій території. Навчання операторів БПЛА. Федоров стверджує, що необхідно створити спеціалізовану державну програму для підготовки фахівців у армії.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та Мінцифри працюють над створенням мобільного додатку для військовослужбовців "Армія+".

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як сучасні дрони допомагають ЗСУ на полі бою.