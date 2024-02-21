Війна дронов — Федоров назвав проблеми, які стоять перед Україною
Команда Міністерства цифрової трансформації увійшла до технологічної війни дронів, досягнувши повного розуміння теми. Втім, є низка проблем, які стоять перед Україною та які треба вирішити.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю для "Української правди" у середу, 21 лютого.
Проблеми війни дронів, які стоять перед Україною
Федоров розповів, що лише масштабних закупівель БПЛА та їх передачі до ЗСУ недостатньо для забезпечення переваги на полі бою. Потрібні глобальні зміни у системі управління та підходах до менеджменту.
Міністр зазначив, що організація розподілу дронів та їх логістика є найбільшою проблемою. За словами Федорова, необхідно розробити нову систему розподілу та логістики.
Інші проблеми, які потрібно вирішити:
- Перегляд класифікації посад. Федоров каже, що потрібно запровадити посаду оператора БПЛА у всіх бойових та підтримуючих підрозділах.
- Стандартизація показників дронів. На думку міністра, важливо встановити стандартні вимоги до характеристик виробників, щоб уникнути різноманітності технічних рішень.
- Управління радіочастотним спектром. Глава Мінцифри вважає, що необхідно розробити чіткий план розподілу частот для уникнення конфліктів за одночасної роботи безлічі БПЛА на обмеженій території.
- Навчання операторів БПЛА. Федоров стверджує, що необхідно створити спеціалізовану державну програму для підготовки фахівців у армії.
Нагадаємо, Міністерство оборони України та Мінцифри працюють над створенням мобільного додатку для військовослужбовців "Армія+".
Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як сучасні дрони допомагають ЗСУ на полі бою.
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