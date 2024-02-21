Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Війна дронов — Федоров назвав проблеми, які стоять перед Україною arrow

Війна дронов — Федоров назвав проблеми, які стоять перед Україною

21 лютого 2024 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Війна дронов — Федоров назвав проблеми, які стоять перед Україною
Боєць Збройних сил України запускає дрон. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Команда Міністерства цифрової трансформації увійшла до технологічної війни дронів, досягнувши повного розуміння теми. Втім, є низка проблем, які стоять перед Україною та які треба вирішити.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю для "Української правди" у середу, 21 лютого.

Проблеми війни дронів, які стоять перед Україною

Федоров розповів, що лише масштабних закупівель БПЛА та їх передачі до ЗСУ недостатньо для забезпечення переваги на полі бою. Потрібні глобальні зміни у системі управління та підходах до менеджменту.

Міністр зазначив, що організація розподілу дронів та їх логістика є найбільшою проблемою. За словами Федорова, необхідно розробити нову систему розподілу та логістики.

Інші проблеми, які потрібно вирішити:

  1. Перегляд класифікації посад. Федоров каже, що потрібно запровадити посаду оператора БПЛА у всіх бойових та підтримуючих підрозділах.
  2. Стандартизація показників дронів. На думку міністра, важливо встановити стандартні вимоги до характеристик виробників, щоб уникнути різноманітності технічних рішень.
  3. Управління радіочастотним спектром. Глава Мінцифри вважає, що необхідно розробити чіткий план розподілу частот для уникнення конфліктів за одночасної роботи безлічі БПЛА на обмеженій території.
  4. Навчання операторів БПЛА. Федоров стверджує, що необхідно створити спеціалізовану державну програму для підготовки фахівців у армії.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та Мінцифри працюють над створенням мобільного додатку для військовослужбовців "Армія+".

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як сучасні дрони допомагають ЗСУ на полі бою.

Михайло Федоров
безпілотники
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

Актуальне по темі