Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной

Боец Вооруженных сил Украины запускает дрон. Фото: AP

Команда Министерства цифровой трансформации вошла в технологическую войну дронов, достигнув полного понимания темы. Впрочем, есть ряд проблем, которые стоят перед Украиной и которые нужно решить.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью для "Украинской правды" в среду, 21 февраля.

Проблемы войны дронов, которые стоят перед Украиной

Федоров рассказал, что одних лишь масштабных закупок БПЛА и их передачи в ВСУ недостаточно для обеспечения преимущества на поле боя. Требуются глобальные изменения в системе управления и подходах к менеджменту.

Министр указал, что организация распределения дронов и их логистика представляют собой наибольшую проблему. По словам Федорова, необходимо разработать новую систему распределения и логистики.

Другие проблемы, которые нужно решить:

Пересмотр классификации должностей. Федоров говорит, что нужно внедрить должность оператора БПЛА во всех боевых и поддерживающих подразделениях. Стандартизация характеристик дронов. По мнению министра, важно установить стандартные требования к характеристикам для производителей, чтобы избежать разнообразия технических решений. Управление радиочастотным спектром. Глава Минцифры считает, что необходимо разработать четкий план распределения частот для избежания конфликтов при одновременной работе множества БПЛА на ограниченной территории. Обучение операторов БпЛА. Федоров утверждает, что необходимо создать специализированную государственную программу для подготовки специалистов в армии.

Напомним, Министерство обороны Украины и Минцифры работают над созданием мобильного приложения для военнослужащих "Армия+".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как современные дроны помогают ВСУ на поле боя.