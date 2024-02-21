Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной
Команда Министерства цифровой трансформации вошла в технологическую войну дронов, достигнув полного понимания темы. Впрочем, есть ряд проблем, которые стоят перед Украиной и которые нужно решить.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью для "Украинской правды" в среду, 21 февраля.
Проблемы войны дронов, которые стоят перед Украиной
Федоров рассказал, что одних лишь масштабных закупок БПЛА и их передачи в ВСУ недостаточно для обеспечения преимущества на поле боя. Требуются глобальные изменения в системе управления и подходах к менеджменту.
Министр указал, что организация распределения дронов и их логистика представляют собой наибольшую проблему. По словам Федорова, необходимо разработать новую систему распределения и логистики.
Другие проблемы, которые нужно решить:
- Пересмотр классификации должностей. Федоров говорит, что нужно внедрить должность оператора БПЛА во всех боевых и поддерживающих подразделениях.
- Стандартизация характеристик дронов. По мнению министра, важно установить стандартные требования к характеристикам для производителей, чтобы избежать разнообразия технических решений.
- Управление радиочастотным спектром. Глава Минцифры считает, что необходимо разработать четкий план распределения частот для избежания конфликтов при одновременной работе множества БПЛА на ограниченной территории.
- Обучение операторов БпЛА. Федоров утверждает, что необходимо создать специализированную государственную программу для подготовки специалистов в армии.
Напомним, Министерство обороны Украины и Минцифры работают над созданием мобильного приложения для военнослужащих "Армия+".
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как современные дроны помогают ВСУ на поле боя.
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