Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной arrow

Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной

21 февраля 2024 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Война дронов — Федоров назвал проблемы, которые стоят перед Украиной
Боец Вооруженных сил Украины запускает дрон. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Команда Министерства цифровой трансформации вошла в технологическую войну дронов, достигнув полного понимания темы. Впрочем, есть ряд проблем, которые стоят перед Украиной и которые нужно решить.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью для "Украинской правды" в среду, 21 февраля.

Проблемы войны дронов, которые стоят перед Украиной

Федоров рассказал, что одних лишь масштабных закупок БПЛА и их передачи в ВСУ недостаточно для обеспечения преимущества на поле боя. Требуются глобальные изменения в системе управления и подходах к менеджменту.

Министр указал, что организация распределения дронов и их логистика представляют собой наибольшую проблему. По словам Федорова, необходимо разработать новую систему распределения и логистики.

Другие проблемы, которые нужно решить:

  1. Пересмотр классификации должностей. Федоров говорит, что нужно внедрить должность оператора БПЛА во всех боевых и поддерживающих подразделениях.
  2.  Стандартизация характеристик дронов. По мнению министра, важно установить стандартные требования к характеристикам для производителей, чтобы избежать разнообразия технических решений.
  3.  Управление радиочастотным спектром. Глава Минцифры считает, что  необходимо разработать четкий план распределения частот для избежания конфликтов при одновременной работе множества БПЛА на ограниченной территории. 
  4. Обучение операторов БпЛА. Федоров утверждает, что необходимо создать специализированную государственную программу для подготовки специалистов в армии.

Напомним, Министерство обороны Украины и Минцифры работают над созданием мобильного приложения для военнослужащих "Армия+".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как современные  дроны помогают ВСУ на поле боя.

Михаил Федоров
беспилотники
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме