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Известно, откуда летел — новые детали падения самолета в Мариуполе

19 февраля 2024 12:46
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Падение самолета в Мариуполе 19 февраля - детали
Вражеский самолет. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Недалеко от Мариуполя утром 19 февраля упала воздушная  цель, по информации источников — вражеский самолет. В городе фиксируют взрывы. Несколько самолетов отработали на Донецком направлении и возвращались назад, по меньшей мере, один был сбит. 

Все детали происшествия эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрывы возле Мариуполя

"Известно, что упала воздушная цель. Мы уверены, что это самолет, потому что нам поступает информация из достоверного источника. Воздушная цель была сбита, взорвалась над приморским районом Мариуполя и упала в морскую часть около поселка Рыбацкого. Также у нас есть подтверждение из этого района" , — сказал Андрющенко.

Он добавил, что сделать фото с места происшествия источнику не удастся, так как точка падения является точкой большой концентрации российских военных. Территорию оцепили, и там продолжаются какие-то мероприятия.

"Относительно того, как самолет упал, то самолеты пошли в обычном направлении, Донецком, в зону нанесения ударов. На обратном пути что-то пошло не так, и по меньшей мере одна воздушная цель немного устала", — добавил Андрющенко.

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета на восточном направлении. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Впоследствии в сети появилось видео, как пилот вражеского самолета Су-34 направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Также 18 февраля украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.

война
самолет
взрыв
Мариуполь
авиакатастрофа

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