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Відбулося засідання міжнародної групи щодо викрадених РФ українських дітей — деталі

22 лютого 2024 15:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відбулося засідання міжнародної групи щодо викрадених РФ українських дітей — деталі
Засідання Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA у форматі відеоконференції. Фото: Офіс Президента України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Відбулося онлайн-засідання міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA. Під час нього обговорили подальші дії для повернення українських дітей, що були депортовані до Росії. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у четвер, 22 лютого.

Повернення дітей з Росії

"Відбулося важливе онлайн-засідання експертної групи Bring Kids Back UA під моїм разом з баронесою Геленою Кеннеді керівництвом", — написав він. 

За словами Єрмака, зустріч стала майданчиком для обміну інформацією про ситуацію з дітьми, їх усиновлення, індоктринацію та мілітаризацію Росією.

Під час зустрічі учасникам презентували масштаби проблеми — від системної програми РФ по "перевихованню" українських дітей до співпраці з Білоруссю задля цих дій.

Так, експерти з ОБСЄ та Єльської школи громадського здоров'я наголосили на порушенні Росією міжнародного права. 

Водночас баронеса Кеннеді закликала до негайних дій для повернення дітей до сімей.

"Ця група зібрала разом експертів та активістів з метою розробити план дій для тисяч дітей, які зараз перебувають далеко від дому", — зауважив представник Офісу Президента.

Він додав, що серед обговорень були юридичні, правозахисні та гуманітарні аспекти повернення українських дітей.

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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, російський десантник, якого звинувачують у вбивствах цивільних у Бучі, всиновив семирічного хлопчика з Донецька. 

Також ми писали, що в ООН закликали Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї. 

Андрій Єрмак
депортація дітей
окупація
війна в Україні

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