Состоялось заседание международной группы по поводу похищенным РФ украинских детях — детали

Заседание Международной экспертной группы Bring Kids Back UA в формате видеоконференции. Фото: Офис Президента Украины

Состоялось онлайн-заседание междунарожной экспертной группы Bring Kids Back UA. Во время него обсудили дальнейшие действия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 22 февраля.

Возвращение детей из России

"Состоялось важное онлайн-заседание экспертной группы Bring Kids Back UA под моим вместе с баронессой Геленой Кеннеди руководством", — написал он.

По словам Ермака, встреча стала площадкой для обмена информацией о ситуации с детьми, их усыновлении, индоктринации и милитаризации Россией.

В ходе встречи участникам презентовали масштабы проблемы — от системной программы РФ по "перевоспитанию" украинских детей до сотрудничества с Беларусью в этих действиях.

Так, эксперты из ОБСЕ и Йельской школы общественного здоровья отметили нарушение Россией международного права.

В то же время баронесса Кеннеди призвала к немедленным действиям по возвращению детей в семьи.

"Эта группа собрала вместе экспертов и активистов с целью разработать план действий для тысяч детей, которые сейчас находятся вдали от дома", — отметил представитель Офиса Президента.

Он добавил, что в числе обсуждений были юридические, правозащитные и гуманитарные аспекты возвращения украинских детей.

Скриншот сообщения Ермака

Напомним, российский десантник, обвиняемый в убийствах гражданских в Буче, усыновил семилетнего мальчика из Донецка.

Также мы писали, что в ООН призвали Россию прекратить депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий Украины и вернуть их в семьи.