У "ДНР" засудили 33-х полонених українців до 29 років

Від 27 до 29 років — у "ДНР" засудили 33-х полонених українців
Російські окупанти влаштували незаконне судилище українських бійців із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади Збройних сил України. Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" "засудив" 33 наших захисників на термін від 27 до 29 років. Вони мають відсидіти у колонії суворого режиму.
Про це повідомило Радіо Свобода у середу, 7 лютого.
Суд в самопровозглашенной ДНР назначил от 27 до 29 лет колонии сразу 33 украинским военнослужащим— Медиазона (@mediazzzona) February 7, 2024
Как утверждает Генпрокуратура, с 24 февраля по 10 марта 2022 года военные «вместе с другими боевиками» обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР «с целью разрушения… pic.twitter.com/hNPZCkfBJY
Що відомо про суд в "ДНР" над українськими захисниками
Окупанти заявили, що бійці ЗСУ нібито жорстоко поводилися з цивільним населенням, вбивали з мотивів ненависті та ворожнечі.
Крім того, українців звинуватили у нібито замаху на вбивство двох і більше осіб та в умисному ушкодженні чужого майна.
"На початку 2022 року українські військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі", — видали окупанти.
У Слідчому комітеті РФ навіть назвали прізвища частини засуджених.
Нагадаємо, російські окупанти 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником по поліцейському автомобілю.
Також ми повідомляли, що 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. До того ж внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.
Під ворожим ударом опинився також Миколаїв. Внаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.
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