У "ДНР" засудили 33-х полонених українців до 29 років

Українські захисники на судилищі в "ДНР". Фото: скриншот

Російські окупанти влаштували незаконне судилище українських бійців із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади Збройних сил України. Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" "засудив" 33 наших захисників на термін від 27 до 29 років. Вони мають відсидіти у колонії суворого режиму.

Про це повідомило Радіо Свобода у середу, 7 лютого.

Читайте також:

Суд в самопровозглашенной ДНР назначил от 27 до 29 лет колонии сразу 33 украинским военнослужащим



Как утверждает Генпрокуратура, с 24 февраля по 10 марта 2022 года военные «вместе с другими боевиками» обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР «с целью разрушения… pic.twitter.com/hNPZCkfBJY — Медиазона (@mediazzzona) February 7, 2024

Що відомо про суд в "ДНР" над українськими захисниками

Окупанти заявили, що бійці ЗСУ нібито жорстоко поводилися з цивільним населенням, вбивали з мотивів ненависті та ворожнечі.

Крім того, українців звинуватили у нібито замаху на вбивство двох і більше осіб та в умисному ушкодженні чужого майна.

"На початку 2022 року українські військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі", — видали окупанти.

У Слідчому комітеті РФ навіть назвали прізвища частини засуджених.

Нагадаємо, російські окупанти 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником по поліцейському автомобілю.

Також ми повідомляли, що 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. До того ж внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Під ворожим ударом опинився також Миколаїв. Внаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.