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Від 27 до 29 років — у "ДНР" засудили 33-х полонених українців

8 лютого 2024 02:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У "ДНР" засудили 33-х полонених українців до 29 років
Українські захисники на судилищі в "ДНР". Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти влаштували незаконне судилище українських бійців із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади Збройних сил України. Підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" "засудив" 33 наших захисників на термін від 27 до 29 років. Вони мають відсидіти у колонії суворого режиму.

Про це повідомило Радіо Свобода у середу, 7 лютого.

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Окупанти заявили, що бійці ЗСУ нібито жорстоко поводилися з цивільним населенням, вбивали з мотивів ненависті та ворожнечі. 

Крім того, українців звинуватили у нібито замаху на вбивство двох і більше осіб та в умисному ушкодженні чужого майна.

"На початку 2022 року українські військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі", — видали окупанти.

У Слідчому комітеті РФ навіть назвали прізвища частини засуджених.

Нагадаємо, російські окупанти 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником по поліцейському автомобілю.

Також ми повідомляли, що 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. До того ж внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Під ворожим ударом опинився також Миколаїв. Внаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.

ДНР
суд
ЗСУ
окупанти
полонені

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