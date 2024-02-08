В "ДНР" приговорили 33 пленных украинцев к 29 годам

Украинские защитники на судилище в "ДНР". Фото: скриншот

Российские оккупанты устроили незаконное судилище украинских бойцов из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Подконтрольный России "Верховный суд "ДНР" "засудил" 33 наших защитников на срок от 27 до 29 лет. Они обязаны отсидеть в колонии серьезного режима.

Об этом сообщило Радио Свобода в среду, 7 февраля.

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Как утверждает Генпрокуратура, с 24 февраля по 10 марта 2022 г. военные «вместе с другими боевиками» обстреляли населенные пункты в самопровозглашенной ДНР «… pic.twitter.com/hNPZCkfBJY — Медиазона (@mediazzzona) 7 февраля 2024

Что известно о суде "ДНР" над украинскими защитниками

Оккупанты заявили, что бойцы ВСУ якобы жестоко обращались с гражданским населением, убивали по мотивам ненависти и вражды.

Кроме того, украинцев обвинили в якобы покушении на убийство двух и более человек и в умышленном повреждении чужого имущества.

"В начале 2022 года украинские военные вели обстрел, под который попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждения получили 42 дома и два автомобиля", — выдали оккупанты.

В Следственном комитете РФ даже назвали фамилии части осужденных.

Напомним, российские оккупанты 7 февраля атаковали Днепропетровскую область. Враг попал беспилотником по полицейскому автомобилю.

Также мы сообщали, что 7 февраля российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Под вражеским ударом оказался Николаев. В результате обстрела ранены, также повреждены более 20 домов.