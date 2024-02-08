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От 27 до 29 лет — в "ДНР" осудили 33 пленных украинцев

8 февраля 2024 02:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В "ДНР" приговорили 33 пленных украинцев к 29 годам
Украинские защитники на судилище в "ДНР". Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты устроили незаконное судилище украинских бойцов из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Подконтрольный России "Верховный суд "ДНР" "засудил" 33 наших защитников на срок от 27 до 29 лет. Они обязаны отсидеть в колонии серьезного режима.

Об этом сообщило Радио Свобода в среду, 7 февраля.

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Оккупанты заявили, что бойцы ВСУ якобы жестоко обращались с гражданским населением, убивали по мотивам ненависти и вражды.

Кроме того, украинцев обвинили в якобы покушении на убийство двух и более человек и в умышленном повреждении чужого имущества.

"В начале 2022 года украинские военные вели обстрел, под который попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждения получили 42 дома и два автомобиля", — выдали оккупанты.

В Следственном комитете РФ даже назвали фамилии части осужденных.

Напомним, российские оккупанты 7 февраля атаковали Днепропетровскую область. Враг попал беспилотником по полицейскому автомобилю.

Также мы сообщали, что 7 февраля российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Под вражеским ударом оказался Николаев. В результате обстрела ранены, также повреждены более 20 домов.

ДНР
суд
ВСУ
оккупанты
пленные

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