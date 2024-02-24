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Вибухи в російському Липецьку — СБУ та ГУР організували атаку на металургійний комбінат

24 лютого 2024 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи в російському Липецьку — СБУ та ГУР організували атаку на металургійний комбінат
Пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи на Новолипецькому металургійному комбінаті в Росії 24 лютого — успішна атака Служби безпеки України та розвідки. Безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу, що призведе до зупинення роботи комбінату. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на джерела в СБУ. 

Вибухи на металургійному комбінаті в Росії — деталі від СБУ та ГУР

За даними наших джерел, удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР. 

"Це один із найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс РФ і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль", — зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Як додають в українських спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

До речі, власником ураженого комбінату є наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей Російської Федерації. 

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря. 

В ГУР назвали ймовірну зброю, за допомогою якої Повітряним силам вдалося вразити російський дальній. За попередньою інформацією від розвідників, машина була атакована наддалекобійним ЗРК С-200 "Ангара".

СБУ
пожежа
завод
ГУР
Росія

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