Взрывы в российском Липецке — СБУ и ГУР организовали атаку на металлургический комбинат

Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате. Фото: скриншот с видео

Взрывы на Новолипецком металлургическом комбинате в России 24 февраля — успешная атака Службы безопасности Украины и разведки. Беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, что приведет к остановке комбината.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на источники в СБУ.

Взрывы на металлургическом комбинате в России — детали от СБУ и ГУР

По данным наших источников, удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинских спецслужбы: СБУ и ГУР.

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель", — отмечает источник.

После мощных взрывов в Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода. Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов по данным источников приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Кстати, владельцем пораженного комбината является приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей Российской Федерации.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Напомним, 23 февраля Силы обороны сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

В ГУР назвали вероятное оружие, с помощью которого Воздушным силам удалось поразить русский дальний. По предварительной информации от разведчиков, машина была атакована сверхдальнобойным ЗРК С-200 "Ангара".