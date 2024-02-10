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Вибухи в передмісті Дніпра — група "шахедів" на місто

10 лютого 2024 23:06
оновлено: 23:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в передмісті Дніпра — група "шахедів" на місто
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в передмісті Дніпра 10 лютого лунають під час атаки ворожих безпілотників. Повітряні сили попереджали про "шахеди" в бік міста з півночі. Також в Дніпропетровській та інших південних областях оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Перед цим Повітряні сили попереджали місцевих про групу безпілотників курсом на Дніпро.Пізніше з'явилася інформація про ще одну групу "шахедів".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в низці південних областей оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні 10 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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