Вибухи в передмісті Дніпра — група "шахедів" на місто
10 лютого 2024 23:06
оновлено: 23:11
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в передмісті Дніпра 10 лютого лунають під час атаки ворожих безпілотників. Повітряні сили попереджали про "шахеди" в бік міста з півночі. Також в Дніпропетровській та інших південних областях оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють соцмережі.
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Перед цим Повітряні сили попереджали місцевих про групу безпілотників курсом на Дніпро.Пізніше з'явилася інформація про ще одну групу "шахедів".
Наразі в низці південних областей оголошено повітряну тривогу.
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