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Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу

14 березня 2024 21:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Дніпропетровська ОВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія сім разів поспіль здійснювала обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Удари по місту здійснювалися як дронами-камікадзе, так і важкою артилерією.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

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"Тричі російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе. Чотири рази накривали вогнем важкої артилерії. Терор окупанти влаштували районному центру", — пише він.

Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака
Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака

За його словами, поранення отримали шість людей від семи до 74 років. 

Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака
Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"У місті пошкоджені майже десяток багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, господарська споруда. А ще два навчальні заклади, декілька кафе та магазинів, три адміністративні будівлі, аптека. Понівечені авто і лінії електропередач", — резюмує Лисак.

Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака
Вибухи в Нікополі — в ОВА показали руйнівні наслідки артобстрілу
Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Він додав, що в інших районах області, попри повітряні тривоги, минулося без обстрілів, жертв немає.

Нагадаємо, 11 березня увечері ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого 51 людина дістала поранень.

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