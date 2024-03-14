Взрывы в Никополе — в ОВА показали разрушительные последствия артобстрела
Российская армия семь раз подряд производила обстрел Никополя Днепропетровской области. Удары по городу осуществлялись как дронами-камикадзе, так и тяжелой артиллерией.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Российская армия обстреляла Никополь
"Трижды российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Четыре раза накрывали огнем тяжелой артиллерии. Террор оккупанты устроили районному центру", — пишет он.
По его словам, ранения получили шесть человек от семи до 74 лет.
"В городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственное сооружение. А еще два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Повреждены авто и линии электропередач", — резюмирует Лысак.
Он добавил, что в других районах области, несмотря на воздушные тревоги, прошло без обстрелов, жертв нет.
Напомним, 11 марта вечером враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.
Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего 51 человек получил ранения.
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