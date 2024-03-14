Взрывы в Никополе — в ОВА показали разрушительные последствия артобстрела

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА

Российская армия семь раз подряд производила обстрел Никополя Днепропетровской области. Удары по городу осуществлялись как дронами-камикадзе, так и тяжелой артиллерией.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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"Трижды российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Четыре раза накрывали огнем тяжелой артиллерии. Террор оккупанты устроили районному центру", — пишет он.

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

По его словам, ранения получили шесть человек от семи до 74 лет.

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

"В городе повреждены почти десяток многоэтажек, пять частных домов, хозяйственное сооружение. А еще два учебных заведения, несколько кафе и магазинов, три административных здания, аптека. Повреждены авто и линии электропередач", — резюмирует Лысак.

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

Он добавил, что в других районах области, несмотря на воздушные тревоги, прошло без обстрелов, жертв нет.

Напомним, 11 марта вечером враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего 51 человек получил ранения.