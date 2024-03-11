Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування
Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу
Сергій Лисак повідомив, що, окрім Нікополя, росіяни також з важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді.
Внаслідок ворожих атак були пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило ЛЕП та газогін. Люди не постраждали.
"Люди вціліли", — повідомляє очільник області.
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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Нагадаємо, що вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини.
Також ми писали про те, що РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби.
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