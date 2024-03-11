Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Сергій Лисак повідомив, що, окрім Нікополя, росіяни також з важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді.



Внаслідок ворожих атак були пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило ЛЕП та газогін. Люди не постраждали.

"Люди вціліли", — повідомляє очільник області.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram 1 / 5

Нагадаємо, що вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини.

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