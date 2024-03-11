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Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування

11 березня 2024 08:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки обстрілу 

Сергій Лисак повідомив, що, окрім Нікополя, росіяни також з важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді.

Внаслідок ворожих атак були пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило ЛЕП та газогін. Люди не постраждали.

"Люди вціліли", — повідомляє очільник області.

  • Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування - фото 1
    Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування - фото 2
    Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування - фото 3
    Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування - фото 4
    Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Ворог ввечері вдарив по Нікополю — є руйнування - фото 5
    Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Нагадаємо, що вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини

Також ми писали про те, що РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби

Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
дрони

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