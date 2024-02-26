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Ветеран війни проаналізував складну ситуацію на фронті

26 лютого 2024 06:01
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Ветеран війни проаналізував складну ситуацію на фронті
Ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Російські військові намагаються наступати на всіх ділянках фронту. Ворог залишається набагато чисельнішим та більш технічно оснащеним, тож ситуація складна на всіх напрямках. 

Про воєнну ситуацію на фронті розповів в інтервʼю Новини.LIVE доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

Ситуація на фронті

На східному фронті росіяни намагаються наступати на усіх ділянках. На Купʼянському напрямку ворог намагається вийти на вигідніші позиції по річці Оскіл і закріпитися там.

"Як мінімум наблизитися до неї (річки Оскіл, — ред.) впритул, бо так їм було б вигідніше утримувати фронт і він був би набагато стабільніший для них. Туди кидаються чималі сили, підтягнуті серйозні резерви, але "Азов" дає їм там по зубам", — розповів Олег Симороз. 

Не менш складна ситуація на напрямку Бахмута та Кліщіївки. Там ворог активно атакує та має відчутну перевагу в артилерії та дронах. 

"Якщо раніше не можна було ходити групі із трьох людей, то зараз наносять ураження навіть по одній людині і будь-якій техніці. Тобто у технічному плані там у ворога все, на жаль, дуже добре. Там у ворога є певні просування", — повідомив ветеран війни.

Загалом у повітрі постійно перебувають десятки, а то й сотні ворожих дронів. Ворог переважає чисельно і технічно, і його не варто недооцінювати, вважає Олег Симороз. 

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що рішення про виведення військ з Авдіївки було прийнято для збереження людських життів. 

Тим часом третя штурмова бригада показала унікальні кадри з нічних рейдів в Авдіївці.

війна
ЗСУ
військові
контрнаступ ЗСУ
фронт

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