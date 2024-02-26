Ветеран війни проаналізував складну ситуацію на фронті

Ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Російські військові намагаються наступати на всіх ділянках фронту. Ворог залишається набагато чисельнішим та більш технічно оснащеним, тож ситуація складна на всіх напрямках.

Про воєнну ситуацію на фронті розповів в інтервʼю Новини.LIVE доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

Ситуація на фронті

На східному фронті росіяни намагаються наступати на усіх ділянках. На Купʼянському напрямку ворог намагається вийти на вигідніші позиції по річці Оскіл і закріпитися там.

"Як мінімум наблизитися до неї (річки Оскіл, — ред.) впритул, бо так їм було б вигідніше утримувати фронт і він був би набагато стабільніший для них. Туди кидаються чималі сили, підтягнуті серйозні резерви, але "Азов" дає їм там по зубам", — розповів Олег Симороз.

Не менш складна ситуація на напрямку Бахмута та Кліщіївки. Там ворог активно атакує та має відчутну перевагу в артилерії та дронах.

"Якщо раніше не можна було ходити групі із трьох людей, то зараз наносять ураження навіть по одній людині і будь-якій техніці. Тобто у технічному плані там у ворога все, на жаль, дуже добре. Там у ворога є певні просування", — повідомив ветеран війни.

Загалом у повітрі постійно перебувають десятки, а то й сотні ворожих дронів. Ворог переважає чисельно і технічно, і його не варто недооцінювати, вважає Олег Симороз.

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