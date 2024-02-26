Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Ветеран войны проанализировал сложную ситуацию на фронте arrow

Ветеран войны проанализировал сложную ситуацию на фронте

26 февраля 2024 06:01
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Ветеран войны проанализировал сложную ситуацию на фронте
Ветеран русско-украинской войны Олег Симороз. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Российские военные пытаются наступать на всех участках фронта. Враг остается гораздо более многочисленным и более технически оснащенным, поэтому ситуация сложна по всем направлениям.

О военной ситуации на фронте рассказал в интервью Новини.LIVE доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

Ситуация на фронте

На восточном фронте россияне пробуют наступать на всех участках. На Купянском направлении враг пытается выйти на более выгодные позиции по реке Оскол и закрепиться там.

"Как минимум приблизиться к ней (реки Оскил, — ред.) вплотную, потому что так им было бы выгоднее удерживать фронт и он был бы гораздо стабильнее для них. Туда бросаются немалые силы, подтянутые серьезные резервы, но "Азов" дает им там по зубам", — рассказал Олег Симороз.

Не менее сложная ситуация в направлении Бахмута и Клещиевки. Там враг активно атакует и имеет ощутимое преимущество в артиллерии и дронах.

"Если раньше нельзя было ходить группе из трех человек, то сейчас наносят поражение даже по одному человеку и любой технике. То есть в техническом плане там у врага все, к сожалению, очень хорошо. Там у врага есть определенные продвижения", — сообщил ветеран войны.

В воздухе постоянно находятся десятки, а то и сотни вражеских дронов. Враг преобладает численно и технически, и его не следует недооценивать, считает Олег Симороз.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что решение о выводе войск из Авдеевки было принято для сохранения человеческих жизней.

Тем временем третья штурмовая бригада показала уникальные кадры по ночным рейдам в Авдеевке.

война
ВСУ
военные
контрнаступление ВСУ
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме