Ветеран войны проанализировал сложную ситуацию на фронте

Ветеран русско-украинской войны Олег Симороз. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Российские военные пытаются наступать на всех участках фронта. Враг остается гораздо более многочисленным и более технически оснащенным, поэтому ситуация сложна по всем направлениям.

О военной ситуации на фронте рассказал в интервью Новини.LIVE доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

Ситуация на фронте

На восточном фронте россияне пробуют наступать на всех участках. На Купянском направлении враг пытается выйти на более выгодные позиции по реке Оскол и закрепиться там.

"Как минимум приблизиться к ней (реки Оскил, — ред.) вплотную, потому что так им было бы выгоднее удерживать фронт и он был бы гораздо стабильнее для них. Туда бросаются немалые силы, подтянутые серьезные резервы, но "Азов" дает им там по зубам", — рассказал Олег Симороз.

Не менее сложная ситуация в направлении Бахмута и Клещиевки. Там враг активно атакует и имеет ощутимое преимущество в артиллерии и дронах.

"Если раньше нельзя было ходить группе из трех человек, то сейчас наносят поражение даже по одному человеку и любой технике. То есть в техническом плане там у врага все, к сожалению, очень хорошо. Там у врага есть определенные продвижения", — сообщил ветеран войны.

В воздухе постоянно находятся десятки, а то и сотни вражеских дронов. Враг преобладает численно и технически, и его не следует недооценивать, считает Олег Симороз.

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