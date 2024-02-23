Тяжелые бои на Лиманском направлении — воины 60 ОМБр показали видео уничтожения оккупантов

Уничтожение вражеских окупантов. Фото: скриншот с видео

На Лиманском направлении фронта, что в Донецкой области, продолжаются тяжелые бои. Украинские воины дают достойный отпор врагу и наносят удары по личному составу противника. В частности, бойцы 60-й отдельной механизированной бригады группы "Спис" распространили эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал DeepState в пятницу, 23 февраля.

Уничтожение оккупантов на Лиманском направлении бойцами 60 ОМБр

Украинские воины продолжают совершать успешные операции по ликвидации врага. В сети распространили кадры, как бойцы группы "Спис" батареи управления и артиллерийской разведки 60 ОМБр сбрасывают гранаты на российских солдат. На видео видно, как военные ВСУ с дронов одну за другой сбрасывают гранаты и наносят сокрушительные удары по захватчикам.

"Бойцы группы "Спис" БУАРа 60 ОМБр уничтожают врага на Лиманском направлении", — говорится в описании под видео.

Напомним, под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" также атаковали россиянина. Кроме того, воинам удалось уничтожить вражеский дрон благодаря успешному сбросу гранат с беспилотников.

Добавим, украинские десантники продолжают ликвидировать друг за другом российских захватчиков на фронте. Бойцы 3-го батальона 80-й бригады десантно-штурмовых войск атаковали позиции противника с помощью дронов.