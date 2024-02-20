В ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате россиянами Крынок в Херсонской области

Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ

В Вооруженных силах Украины опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о захвате российской армией населенного пункта Крынки в Херсонской области. Они заявили, что российские военные до сих пор не выполнили поставленную задачу.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

ВСУ заявили, что в Крынках нет российской армии

По официальной информации от военных, данная информация об уничтожении плацдарма не соответствует действительности, поскольку украинские подразделения продолжают удерживать Крынки, нанося значительные потери врагу.

"Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram

Напомним, сегодня СБУ разоблачила спецназовца ГРУ, который совершал военные преступления во время захвата части Николаевской области, и участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Также силовики объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области, среди которых — командир танкового батальона ВС РФ, чьи танки обстреливали позиции ВСУ под Крынки.

В то же время недавно украинские защитники ликвидировали командира 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота России, полковника Магомедали Магомеджанова.