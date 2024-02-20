Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow В ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате россиянами Крынок в Херсонской области arrow

В ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате россиянами Крынок в Херсонской области

20 февраля 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате россиянами Крынок в Херсонской области
Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Вооруженных силах Украины опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о захвате российской армией населенного пункта Крынки в Херсонской области. Они заявили, что российские военные до сих пор не выполнили поставленную задачу.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

ВСУ заявили, что в Крынках нет российской армии

По официальной информации от военных, данная информация об уничтожении плацдарма не соответствует действительности, поскольку украинские подразделения продолжают удерживать Крынки, нанося значительные потери врагу.

"Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", — говорится в сообщении.

В ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате россиянами Крынок в Херсонской области - фото 1
Источник: Telegram

Напомним, сегодня СБУ разоблачила спецназовца ГРУ, который совершал военные преступления во время захвата части Николаевской области, и участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Также силовики объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области, среди которых — командир танкового батальона ВС РФ, чьи танки обстреливали позиции ВСУ под Крынки.

В то же время недавно украинские защитники ликвидировали командира 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота России, полковника Магомедали Магомеджанова.

российские войска
ВСУ
Украина
Херсонская область
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме