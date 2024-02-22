Повітряна тривога в Україні зараз 22 лютого — загроза ракетного удару

В Україні повітряна тривога — загроза ракетного удару
Повітряна тривога в Україні в четвер, 22 лютого, охопила половину областей. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 22 лютого
В Україні 22 лютого близько 10:08 оголосили повітряну тривогу у половині областей України.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Раніше спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 47 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей.
Крім того, 20 лютого загарбники обстріляли Петропавлівку Харківської області з дронів. Через це загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.
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