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В Україні повітряна тривога — загроза ракетного удару

22 лютого 2024 10:13
оновлено: 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз 22 лютого — загроза ракетного удару
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога в Україні в четвер, 22 лютого, охопила половину областей. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 22 лютого

В Україні 22 лютого близько 10:08 оголосили повітряну тривогу у половині областей України.

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Повітряна тривога в Україні 22 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Раніше спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на  південно-східному напрямку.

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Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти 47 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. 

Крім того, 20 лютого загарбники обстріляли Петропавлівку Харківської області з дронів. Через це загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

росіяни
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні

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