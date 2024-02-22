Воздушная тревога в Украине сейчас 22 февраля — угроза ракетного удара

В Украине воздушная тревога — угроза ракетного удара
22 февраля 2024 10:13
обновлено: 10:18
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине в четверг, 22 февраля, охватила половину областей. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 22 февраля
В Украине 22 февраля около 10:08 объявили воздушную тревогу в половине областей Украины.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Ранее наблюдалась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
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