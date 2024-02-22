Воздушная тревога в Украине сейчас 22 февраля — угроза ракетного удара

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине в четверг, 22 февраля, охватила половину областей. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 22 февраля

В Украине 22 февраля около 10:08 объявили воздушную тревогу в половине областей Украины.

Воздушная тревога в Украине 22 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Ранее наблюдалась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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