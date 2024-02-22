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В Украине воздушная тревога — угроза ракетного удара

22 февраля 2024 10:13
обновлено: 10:18
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Воздушная тревога в Украине сейчас 22 февраля — угроза ракетного удара
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воздушная тревога в Украине в четверг, 22 февраля, охватила половину областей. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 22 февраля

В Украине 22 февраля около 10:08 объявили воздушную тревогу в половине областей Украины.

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Воздушная тревога в Украине 22 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Ранее наблюдалась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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