Повітряна тривога в Україні сьогодні, 25 лютого — яка загроза

Повітряна тривога в Україні. Фото: Новини.LIVE

Повітряну тривогу в Україні 25 лютого оголосили в східних та південних регіонах. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 25 лютого

Оновлено 14:59. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удар по селу Широке Запорізького району. Деталі повідомить згодом.

Оновлено 14:57. Моніторингові канали попереджають про ракету у напрямку Запоріжжя.

В низці областей України 25 лютого близько 14:51 почалася повітряна тривога. Так, "почервоніли" південні та східні області.

Повітряна тривога в Україні 25 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що в областях де оголошено повітряну тривогу є загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого окупанти випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях.