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В Україні повітряна тривога — окупанти випустили ракети

25 лютого 2024 14:57
оновлено: 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні сьогодні, 25 лютого — яка загроза
Повітряна тривога в Україні. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряну тривогу в Україні 25 лютого оголосили в східних та південних регіонах. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах.  

Повітряна тривога в Україні 25 лютого

Оновлено 14:59. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удар по селу Широке Запорізького району. Деталі повідомить згодом. 

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Оновлено 14:57. Моніторингові канали попереджають про ракету у напрямку Запоріжжя.

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В низці областей України 25 лютого близько 14:51 почалася повітряна тривога. Так, "почервоніли" південні та східні області.

повітряна тривога 25 лютого
Повітряна тривога в Україні 25 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що в областях де оголошено повітряну тривогу є загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого окупанти випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях. 

росіяни
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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