Повітряна тривога в Україні сьогодні, 25 лютого — яка загроза

В Україні повітряна тривога — окупанти випустили ракети
Повітряну тривогу в Україні 25 лютого оголосили в східних та південних регіонах. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 25 лютого
Оновлено 14:59. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про удар по селу Широке Запорізького району. Деталі повідомить згодом.
Оновлено 14:57. Моніторингові канали попереджають про ракету у напрямку Запоріжжя.
В низці областей України 25 лютого близько 14:51 почалася повітряна тривога. Так, "почервоніли" південні та східні області.
У Повітряних силах попередили, що в областях де оголошено повітряну тривогу є загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого окупанти випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях.
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