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В Украине воздушная тревога — оккупанты выпустили ракеты

25 февраля 2024 14:57
обновлено: 15:00
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Воздушная тревога в Украине сегодня, 25 февраля — какая угроза
тревога
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Воздушная тревога в Украине 25 февраля объявлена в восточных и южных регионах. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 25 февраля

Обновлено 14:59. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по селу Широкое Запорожского района. Детали сообщит впоследствии.

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Обновлено 14:57. Мониторинговые каналы предупреждают о ракете в направлении Запорожья.

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В ряде областей Украины 25 февраля около 14.51 началась воздушная тревога. Так, "покраснели" южные и восточные области.

воздушная тревога 25 февраля
Воздушная тревога в Украине 25 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

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