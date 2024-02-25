Воздушная тревога в Украине сегодня, 25 февраля — какая угроза

В Украине воздушная тревога — оккупанты выпустили ракеты
Воздушная тревога в Украине 25 февраля объявлена в восточных и южных регионах. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Об этом сообщили в воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 25 февраля
Обновлено 14:59. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по селу Широкое Запорожского района. Детали сообщит впоследствии.
Обновлено 14:57. Мониторинговые каналы предупреждают о ракете в направлении Запорожья.
В ряде областей Украины 25 февраля около 14.51 началась воздушная тревога. Так, "покраснели" южные и восточные области.
В Воздушных силах предупредили, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!