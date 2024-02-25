Воздушная тревога в Украине сегодня, 25 февраля — какая угроза

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Воздушная тревога в Украине 25 февраля объявлена в восточных и южных регионах. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 25 февраля

Обновлено 14:59. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по селу Широкое Запорожского района. Детали сообщит впоследствии.

Обновлено 14:57. Мониторинговые каналы предупреждают о ракете в направлении Запорожья.

В ряде областей Украины 25 февраля около 14.51 началась воздушная тревога. Так, "покраснели" южные и восточные области.

Воздушная тревога в Украине 25 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

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