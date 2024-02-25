Нічна атака дронів — скільки ворожих БпЛА знищили Повітряні сили

Нічна робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 25 лютого випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у своєму Telegram.

Звідки окупанти обстрілювали Україну

Цієї ночі окупанти випустили по регіонах України 18 "шахедів" з території Росії (Приморсько-Ахтарськ) та території тимчасово окупованого Криму (мис Чауда).

Військові розповіли, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів". Ліквідували ворожі цілі групи ППО у восьми областях:

Полтавській,

Київській,

Хмельницькій,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській.

Скриншот допису Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.

Крім того, у ніч проти 24 лютого загарбники випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів.