Нічна атака дронів — скільки ворожих БпЛА знищили Повітряні сили
Російські окупанти у ніч проти 25 лютого випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у своєму Telegram.
Звідки окупанти обстрілювали Україну
Цієї ночі окупанти випустили по регіонах України 18 "шахедів" з території Росії (Приморсько-Ахтарськ) та території тимчасово окупованого Криму (мис Чауда).
Військові розповіли, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів". Ліквідували ворожі цілі групи ППО у восьми областях:
- Полтавській,
- Київській,
- Хмельницькій,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській.
Нагадаємо, російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.
Крім того, у ніч проти 24 лютого загарбники випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів.
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