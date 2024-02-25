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Нічна атака дронів — скільки ворожих БпЛА знищили Повітряні сили

25 лютого 2024 08:52
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Нічна атака дронів — скільки ворожих БпЛА знищили Повітряні сили
Нічна робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 25 лютого випустили по Україні 18 ударних дронів типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них у восьми областях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у своєму Telegram.

Звідки окупанти обстрілювали Україну

Цієї ночі окупанти випустили по регіонах України 18 "шахедів" з території Росії (Приморсько-Ахтарськ) та території тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). 

Військові розповіли, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів". Ліквідували ворожі цілі групи ППО у восьми областях: 

  • Полтавській,
  • Київській,
  • Хмельницькій,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській. 
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Скриншот допису Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, російські окупанти упродовж попередньої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники били по житлових будинках та господарчих будівлях.

Крім того, у ніч проти 24 лютого загарбники випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів.

обстріли
ППО
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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