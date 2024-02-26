Повітряна тривога в Україні 26 лютого — що відомо

Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні в понеділок, 26 лютого, було оголошено повітряну тривогу. Наразі для Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Яким областям загрожує небезпека

"Увага! Кіровоградська, Полтавська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — попередили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Полтавській;

Харківській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 26 лютого атакували населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, було зруйновано п'ять будинків та два пошкоджено.

Також ми писали, що армія РФ обстріляла Сумську область вночі 26 лютого. Внаслідок атаки загинуло подружжя.