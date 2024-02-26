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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

26 лютого 2024 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 26 лютого — що відомо
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в понеділок, 26 лютого, було оголошено повітряну тривогу. Наразі для Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Яким областям загрожує небезпека

"Увага!  Кіровоградська, Полтавська, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — попередили у повідомленні. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних сил ЗСУ

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Херсонській.
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 26 лютого атакували населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, було зруйновано п'ять будинків та два пошкоджено.

Також ми писали, що армія РФ обстріляла Сумську область вночі 26 лютого. Внаслідок атаки загинуло подружжя. 

зброя
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ

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