Воздушная тревога в Украине 26 февраля — что известно

В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
В Украине в понедельник, 26 февраля, была объявлена воздушная тревога. В настоящее время для Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей существует угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Каким областям угрожает опасность
"Внимание! Кировоградская, Полтавская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — предупредили в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Полтавской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали населенные пункты Харьковщины. В результате обстрела произошел пожар, были разрушены пять домов и еще два повреждены.
Также мы писали, что армия РФ обстреляла Сумскую область ночью 26 февраля. В результате атаки погибла супружеская пара.
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