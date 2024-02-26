Воздушная тревога в Украине 26 февраля — что известно

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине в понедельник, 26 февраля, была объявлена воздушная тревога. В настоящее время для Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Каким областям угрожает опасность

"Внимание! Кировоградская, Полтавская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — предупредили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Полтавской;

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали населенные пункты Харьковщины. В результате обстрела произошел пожар, были разрушены пять домов и еще два повреждены.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла Сумскую область ночью 26 февраля. В результате атаки погибла супружеская пара.