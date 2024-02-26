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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

26 февраля 2024 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 26 февраля — что известно
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в понедельник, 26 февраля, была объявлена воздушная тревога. В настоящее время для Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Каким областям угрожает опасность

"Внимание! Кировоградская, Полтавская, Харьковская области — угроза применения баллистического вооружения!" — предупредили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали населенные пункты Харьковщины. В результате обстрела произошел пожар, были разрушены пять домов и еще два повреждены.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла Сумскую область ночью 26 февраля. В результате атаки погибла супружеская пара.

оружие
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
Россия
Воздушные Силы ВСУ

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