В Україні оголошено повторну повітряну тривогу 16 лютого

В Україні масштабна повітряна тривога — в областях лунають вибухи
Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого оголошена через пуск російських ракет. Перші вибухи пролунали на Полтавщині та Кіровоградщині.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил.
Повітряна тривога в Україні 16 лютого
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України. Регіони перебувають під загрозою ураження балістичного озброєння.
Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Полтавщину, а саме на Кременчук, Миргород та обласний центр. Також в небезпеці перебуває Кіровоградщина.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на Кіровоградщині та Полтавщині. Містян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого росіяни атакували ракетою Полтавську область. На території Миргородського району було зафіксовано влучання.
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