В Україні оголошено повторну повітряну тривогу 16 лютого

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого оголошена через пуск російських ракет. Перші вибухи пролунали на Полтавщині та Кіровоградщині.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил.

Повітряна тривога в Україні 16 лютого

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України. Регіони перебувають під загрозою ураження балістичного озброєння.

Мапа повітряних тривог 16 лютого

Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Полтавщину, а саме на Кременчук, Миргород та обласний центр. Також в небезпеці перебуває Кіровоградщина.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на Кіровоградщині та Полтавщині. Містян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Суспільного

Скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого росіяни атакували ракетою Полтавську область. На території Миргородського району було зафіксовано влучання.