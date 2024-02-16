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В Україні масштабна повітряна тривога — в областях лунають вибухи

16 лютого 2024 15:04
оновлено: 15:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повторну повітряну тривогу 16 лютого
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого оголошена через пуск російських ракет. Перші вибухи пролунали на Полтавщині та Кіровоградщині.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил.

Повітряна тривога в Україні 16 лютого

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України. Регіони перебувають під загрозою ураження балістичного озброєння.

Мапа повітряних тривог 16 лютого
Мапа повітряних тривог 16 лютого

Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Полтавщину, а саме на Кременчук, Миргород та обласний центр. Також в небезпеці перебуває Кіровоградщина.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на Кіровоградщині та Полтавщині. Містян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису Суспільного
Скриншот допису Суспільного
Скриншот допису Суспільного
Скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого росіяни атакували ракетою Полтавську область. На території Миргородського району було зафіксовано влучання.

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