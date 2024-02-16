В Украине объявлена повторная воздушная тревога 16 февраля

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 февраля, объявлена из-за пуска российских ракет. Первые взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Воздушная тревога в Украине 16 февраля

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях Украины. Регионы находятся под угрозой поражения баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог 16 февраля

Как указывают в Воздушных Силах, ракеты направляются на Полтавщину, а именно на Кременчуг, Миргород и областной центр. Также в опасности находится Кировоград.

Скриншот поста ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях. Жителей города призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста Суспільного

Скриншот поста Суспільного

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали ракетой Полтавскую область. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.