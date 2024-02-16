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В Украине масштабная воздушная тревога — в областях раздаются взрывы

16 февраля 2024 15:04
обновлено: 15:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена повторная воздушная тревога 16 февраля
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 февраля, объявлена из-за пуска российских ракет. Первые взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Воздушная тревога в Украине 16 февраля

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях Украины. Регионы находятся под угрозой поражения баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог 16 февраля
Карта воздушных тревог 16 февраля

Как указывают в Воздушных Силах, ракеты направляются на Полтавщину, а именно на Кременчуг, Миргород и областной центр. Также в опасности находится Кировоград.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях. Жителей города призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Общественного
Скриншот поста Суспільного
Скриншот сообщения Общественного
Скриншот поста Суспільного

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали ракетой Полтавскую область. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.

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