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В Україні масштабна повітряна тривога — в небі російські літаки

21 лютого 2024 12:16
оновлено: 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 лютого — у небі ворожі літаки
Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні 21 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. З російського аеродрому злетів літак МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 21 лютого

Оновлено 12:24. У Повітряних силах повідомили про зліт ще одного, третього, МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Сьогодні близько 12:14 по всій території України була оголошена повітряна тривога.

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Повітряна тривога в Україні 21 лютого. Фото: alerts.in.ua

 Тривога пов'язана зі злетом двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

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Моніторингові канали нагадали, що МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал", яка здатна розвивати швидкість  у 12000 км/год.

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Нагадаємо, 20 лютого окупанти обстріляли Петропавлівку Харківської області. Через ворожу атаку загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

Крім того, упродовж минулої доби ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Російські загарбники випустили по регіону 159 снарядів.

росіяни
обстріли
повітряна тривога
ракети
літаки
війна в Україні

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