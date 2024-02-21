Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 февраля — в небе вражеские самолеты

В Украине масштабная воздушная тревога — в небе российские самолеты
В Украине 21 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. С российского аэродрома взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 21 февраля
Обновлено 12:24. В Воздушных силах сообщили о взлете еще одного, третьего, МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Сегодня около 12:14 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Тревога связана со взлетом двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Мониторинговые каналы напомнили, что МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал", которая способна развивать скорость в 12000 км/ч.
Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранение.
Кроме того, за прошедшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Российские захватчики выпустили по региону 159 снарядов.
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