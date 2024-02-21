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В Украине масштабная воздушная тревога — в небе российские самолеты

21 февраля 2024 12:16
обновлено: 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине сейчас, 21 февраля — в небе вражеские самолеты
Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 21 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. С российского аэродрома взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 21 февраля

Обновлено 12:24. В Воздушных силах сообщили о взлете еще одного, третьего, МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Сегодня около 12:14 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Воздушная тревога в Украине 21 февраля. Фото: alerts.in.ua

Тревога связана со взлетом двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Мониторинговые каналы напомнили, что МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал", которая способна развивать скорость в 12000 км/ч.

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Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранение.

Кроме того, за прошедшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Российские захватчики выпустили по региону 159 снарядов. 

россияне
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
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война в Украине

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