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В Україні масштабна повітряна тривога — яка загроза

19 лютого 2024 12:07
оновлено: 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 19 лютого ​​​​​​​— загроза ракетного удару
Повітряна тривога в Україні. Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні 19 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 19 лютого

Оновлено 12:12. Вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. 

Оновлено 12:11. Місцеві пабліки повідомляють, що в Полтаві та Кропивницькому було чути звуки вибухів. З чим пов'язані ці вибухи наразі невідомо. 

У всіх областях України близько 12:03 19 лютого оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 19 лютого
Повітряна тривога в Україні 19 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей. 

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Незадовго Росія підняла в небо літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Для всієї України існує загроза ракетного удару.

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Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області 18 лютого загинув працівник обленерго. 

Крім того, ввечері 18 лютого російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

росіяни
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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