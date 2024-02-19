Повітряна тривога в Україні. Колаж Новини.LIVE

В Україні 19 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 19 лютого

Оновлено 12:12. Вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області.

Оновлено 12:11. Місцеві пабліки повідомляють, що в Полтаві та Кропивницькому було чути звуки вибухів. З чим пов'язані ці вибухи наразі невідомо.

У всіх областях України близько 12:03 19 лютого оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 19 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей.

Незадовго Росія підняла в небо літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Для всієї України існує загроза ракетного удару.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківської області 18 лютого загинув працівник обленерго.

Крім того, ввечері 18 лютого російські загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.