Воздушная тревога в Украине 19 февраля – угроза ракетного удара

Воздушная тревога в Украине. Колаж Новини.LIVE

В Украине 19 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 19 февраля

Обновлено 12:12. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

Обновлено 12:11. Местные паблики сообщают, что в Полтаве и Кропивницком были слышны звуки взрывов. С чем связаны эти взрывы, пока неизвестно.

Во всех областях Украины около 12:03 19 февраля объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 19 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения для центральных и восточных областей.

Незадолго Россия подняла в небо самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Для всей Украины существует угроза ракетного удара.

Напомним, в результате обстрелов Харьковской области 18 февраля погиб работник облэнерго.

Кроме того, вечером 18 февраля российские захватчики по артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.