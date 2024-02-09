Повітряна тривога в Україні 9 лютого — Росія підняла в небо літаки

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні 9 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. На російському аеродромі "Моздок" злетів МіГ-31К.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 9 лютого

У всіх областях України близько 11:23 оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 9 лютого. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що з російського аеродрому "Моздок" злетів літак МіГ-31К. Незадовго ще один зліт зафіксували з аеродрому "Саваслейка".

Моніторингові канали нагадують, що МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" та закликають не покидати укриття до відбою.

Нагадаємо, уночі 9 лютого окупанти завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

Загалом, уночі 9 лютого сили ППО знищили 10 з 16 ворожих "шахедів", які були випущені з тимчасово окупованого Криму та території Росії.