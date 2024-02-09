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В Украине масштабная воздушная тревога — какая угроза

9 февраля 2024 11:25
обновлено: 11:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 9 февраля — Россия подняла в небо самолеты
Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 9 февраля объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. На российском аэродроме "Моздок" взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 9 февраля

Во всех областях Украины около 11:23 объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 9 февраля
Воздушная тревога в Украине 9 февраля. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что с российского аэродрома "Моздок" взлетел самолет МиГ-31К. Незадолго еще один взлет зафиксировали с аэродрома "Саваслейка".

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Мониторинговые каналы напоминают, что МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" и призывают не покидать укрытие до отбоя.

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Напомним, ночью 9 февраля оккупанты нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Всего ночью 9 февраля силы ПВО уничтожили 10 из 16 вражеских "шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма и территории России.

россияне
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