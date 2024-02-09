Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих дронів цієї ночі arrow

У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих дронів цієї ночі

9 лютого 2024 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих дронів цієї ночі
Робота ППО. Фот: ОК "Північ"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська армія у ніч проти 9 лютого випустила по Україні 16 "шахедів". В результаті бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила десять ворожих дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах

Читайте також:

Скільки ворожих дронів знищила наша ППО цієї ночі

Сьогодні вночі загарбники випустили 16 ударних дронів типу Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ). 

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

null
Знищені дрони уночі 9 лютого. Фото: t.me/kpszsu

Так, в результаті бойової роботи наша ППО знищила десять "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. 

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область близько 176 разів. На щастя, люди не постраждали, однак щонайменше 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання. 

Також ми писали, що російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула. 

обстріли
ППО
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Актуальне по темі