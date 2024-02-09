У Повітряних силах назвали кількість знищених ворожих дронів цієї ночі

Робота ППО. Фот: ОК "Північ"

Російська армія у ніч проти 9 лютого випустила по Україні 16 "шахедів". В результаті бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила десять ворожих дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Сьогодні вночі загарбники випустили 16 ударних дронів типу Shahed-136/131" з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ).

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Знищені дрони уночі 9 лютого. Фото: t.me/kpszsu

Так, в результаті бойової роботи наша ППО знищила десять "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область близько 176 разів. На щастя, люди не постраждали, однак щонайменше 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання.

Також ми писали, що російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.