В РФ сообщили об атаке дрона на Брянскую область

Въезд в Брянскую область РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Брянской области России в ночь на 20 февраля было неспокойно. Из-за якобы атаки дрона работали силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

Брянскую область атаковал дрон

По словам чиновника страны-агрессора, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".

В налете дрона россияне традиционно обвинили Украину.

Кроме того, местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".

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