В РФ сообщили об атаке дрона на Брянскую область
В Брянской области России в ночь на 20 февраля было неспокойно. Из-за якобы атаки дрона работали силы и средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.
Брянскую область атаковал дрон
По словам чиновника страны-агрессора, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".
В налете дрона россияне традиционно обвинили Украину.
Кроме того, местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".
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