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В РФ сообщили об атаке дрона на Брянскую область

20 февраля 2024 03:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В РФ сообщили об атаке дрона на Брянскую область
Въезд в Брянскую область РФ. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Брянской области России в ночь на 20 февраля было неспокойно. Из-за якобы атаки дрона работали силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

Брянскую область атаковал дрон

По словам чиновника страны-агрессора, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".

В налете дрона россияне традиционно обвинили Украину.

Кроме того, местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".

Ранее мы сообщали, что в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.

В Москве произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

война
Украина
ПВО
дроны
Россия

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