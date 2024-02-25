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В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ

25 лютого 2024 00:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у Пхеньяні. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами. Тепер вони використовуються на війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному порталі Державного департаменту Сполучених Штатів.

зброя
Супутникові знімки з кораблями, які перевозять снаряди. Фото: Держдеп США

Північна Корея передає РФ снаряди

За інформацією американців, Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний.

Крім того, у звіті повідомляють про ще дві компанії, причетних до цих оборудок. Зокрема, йдеться про російську "Східна стивідорна компанія", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний, що на Далекому Сході РФ, та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.

У Держдепі запевнили, що Сполучені Штати і надалі викриватимуть постачання зброї між КНДР і Росією та вживатимуть заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11.

Близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого. 

США
війна
розвідка
КНДР
боєприпаси
Росія

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