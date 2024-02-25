В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ
Від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами. Тепер вони використовуються на війні проти України.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному порталі Державного департаменту Сполучених Штатів.
Північна Корея передає РФ снаряди
За інформацією американців, Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний.
Крім того, у звіті повідомляють про ще дві компанії, причетних до цих оборудок. Зокрема, йдеться про російську "Східна стивідорна компанія", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний, що на Далекому Сході РФ, та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.
У Держдепі запевнили, що Сполучені Штати і надалі викриватимуть постачання зброї між КНДР і Росією та вживатимуть заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.
Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11.
Близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого.
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