В Пентагоні розповіли, скільки снарядів Північна Корея відправила до РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у Пхеньяні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами. Тепер вони використовуються на війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному порталі Державного департаменту Сполучених Штатів.

Супутникові знімки з кораблями, які перевозять снаряди. Фото: Держдеп США

Північна Корея передає РФ снаряди

За інформацією американців, Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний.

Крім того, у звіті повідомляють про ще дві компанії, причетних до цих оборудок. Зокрема, йдеться про російську "Східна стивідорна компанія", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний, що на Далекому Сході РФ, та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.

У Держдепі запевнили, що Сполучені Штати і надалі викриватимуть постачання зброї між КНДР і Росією та вживатимуть заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11.

Близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого.