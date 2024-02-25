В Пентагоне рассказали, сколько снарядов Северная Корея отправила в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне. Фото иллюстративное: росСМИ

С сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами. Теперь они используются на войне против Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале Государственного департамента Соединенных Штатов.

Спутниковые снимки с кораблями, перевозящими снаряды. Фото: Госдеп США

Северная Корея передает РФ снаряды

По информации американцев, Россия импортировала из КНДР морские контейнеры с военными грузами через Восточный порт.

Кроме того, в отчете сообщают еще о двух компаниях, причастных к этим сделкам. В частности, речь идет о российской "Восточной стивидорной компании", которая управляет контейнерным терминалом в порту Восточный, что на Дальнем Востоке РФ, и военно-морской базе ВМФ РФ "Дунай" вблизи Владивостока.

В Госдепе заверили, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией и будут принимать меры для препятствования этим незаконным транзакциям.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что российские кафиры обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.

Около 300 человек, вероятно, являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию поездом в начале февраля.