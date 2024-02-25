В Пентагоне рассказали, сколько снарядов Северная Корея отправила в РФ
С сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами. Теперь они используются на войне против Украины.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале Государственного департамента Соединенных Штатов.
Северная Корея передает РФ снаряды
По информации американцев, Россия импортировала из КНДР морские контейнеры с военными грузами через Восточный порт.
Кроме того, в отчете сообщают еще о двух компаниях, причастных к этим сделкам. В частности, речь идет о российской "Восточной стивидорной компании", которая управляет контейнерным терминалом в порту Восточный, что на Дальнем Востоке РФ, и военно-морской базе ВМФ РФ "Дунай" вблизи Владивостока.
В Госдепе заверили, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут разоблачать поставки оружия между КНДР и Россией и будут принимать меры для препятствования этим незаконным транзакциям.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что российские кафиры обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.
Около 300 человек, вероятно, являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию поездом в начале февраля.
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