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СБУ підтвердила, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР

22 лютого 2024 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ підтвердила, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР
Уламки ракети з КНДР. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України підтвердила, що російські окупанти обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами. Йдеться про балістику типу Hwasong-11 (KN-23/24).

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у четвер, 22 лютого.

Окупанти використовують ракети з КНДР 

За даними слідства, російські загарбники випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Внаслідок "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто — отримали тяжкі поранення.

Уламки ракети з КНДР
Уламки ракети з КНДР. Фото: СБУ

"Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві", — йдеться у повідомленні.

Тоді від атаки РФ загинули чотири мешканці Києва, ще понад 50 — перебувають у важкому стані.

Уламки ракети з КНДР
Уламки ракети з КНДР. Фото: СБУ

Крім того, окупанти вдарили ракетами з КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ  Донецької області, що призвело до загибелі 17 людей.

До того ж загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова. Тоді вони вбили трьох цивільних громадян, ще понад 60 — отримали тяжкі поранення.

Уламки ракети з КНДР
Уламки ракети з КНДР. Фото: СБУ

Наразі всі факти документуються слідчими СБУ у межах кримінальних проваджень за двома статтями КК України: 

  • пособництво державі-агресору;
  • порушення законів та звичаїв війни.

"Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії", — додали в СБУ.

Нагадаємо, українським аналітикам вдалося ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області 15 лютого. За попередньою інформацією, армія РФ використовувала оперативно-тактичну балістичну ракету KN-23, яку отримала від Пхеньяна.

Також очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, коли Росія почала отримувати військову допомогу від Північної Кореї. За його словами, зброя від КНДР стала надходити до РФ ще торік.

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окупанти
ракети

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