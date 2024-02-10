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Суд ООН не визнав Росію спонсором тероризму — Буданов прокоментував вирок

10 лютого 2024 18:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Суд ООН не визнав Росію спонсором тероризму — Буданов прокоментував вирок
Голова ГУР МО Кирило Буданов. Фото: armyinform.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй не визнав Росію спонсором тероризму. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що таке рішення суду матиме важливі наслідки для Європи.

Про це голова ГУР зазначив в коментарі французькому виданні "Liberation".

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Буданов заявив, що невизнання РФ спонсором тероризму матиме важливі наслідки

Міжнародний суд ООН виніс вирок 31 січня 2024 у справі "Україна проти Росії". РФ висунули обвинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.

За даними судового вироку, Росію не можна визнати державою, що фінансує тероризм, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга MH-17, є зброєю, а не грошима.

Буданов прокоментував рішення суду та вказав, що воно матиме наслідки для країн ЄС. Голова української розвідки переконаний, що цей випадок створить багато ризиків для світової спільноти.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн. Якщо держава-агресор дасть ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", ― іронічно наголосив Буданов

Нагадаємо, в Міжнародному суді ООН в Гаазі ухвалили попереднє рішення про юрисдикцію щодо справи України проти РФ. Вона стосується "спотворення поняття геноциду". Судді ухвалили рішення, що справа розглядатиметься "далі по суті".

Додамо, раніше у Гаазі винесли рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансуванні тероризму. Суд визнав РФ частково винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

суд
ООН
терористи
Україна
Кирило Буданов
Росія

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