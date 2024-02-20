В ООН проведут мероприятия, посвященные годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters

Генеральная ассамблея и Совет безопасности Организации объединенных наций проведут дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза ООН.

В ООН проведут дебаты по поводу вторжения РФ в Украину

"В пятницу, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН обсудит вопрос повестки дня "Ситуация на временной оккупированных территориях Украины", а Совет Безопасности проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дебаты в Совбезе начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина. Эту инициативу поддержала Словения, ныне являющаяся непостоянным членом Совбеза.

Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Кроме того, к дебатам присоединится министр иностранных дел Словении Таня Файон.

Ранее мы сообщали, что для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие, необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак.

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) уволило всех работников, подозреваемых в нападениях ХАМАС на Израиль. Среди обвиняемых было 12 человек.